İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6627
  • EURO
    19,8204
  • ALTIN
    1087.82
  • BIST100
    5419.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizcilik Genel Müdürlüğü: Sinop'ta kaybolan gemi mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Güncel

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Sinop'ta kaybolan gemi mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Sinop'ta kaybolan gemi mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi.

İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

  • Denizcilik Genel Müdürlüğü
  • Sinop
  • Beata

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.