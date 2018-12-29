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Bebeği için canını verdi

İstanbul Bahçelievler’de eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen adam bir minibüsün kayması sonucu ezilerek feci şekilde can verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Orhan Yenice 2 buçuk yaşındaki oğlu Melih Berat ile yol kenarında eşi Esin Yenice’yi bekilyordu. Bu sırada yolda bulunan bir minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yavaş bir şekilde kaymaya başladı. Elinde bebek arabası bulunan Yenice minibüsün kendisine doğru geldiğini fark edince son bir hamleyle bebek arabasını ileri doğru itti. Bebeğini kurtarmayı başaran talihsiz adam minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Yaşanan akıl almaz kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan acılı eş Esin Yenice, “Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda” dedi.  

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