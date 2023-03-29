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Bebeğin yangında öldüğü sanılmıştı: Cinayet çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu, polise teslim olan anne bebeğini öldürerek evini ateşe verdiğini söyledi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Bebeğin yangında öldüğü sanılmıştı: Cinayet çıktı
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Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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