Bebek katili YPG/PKK’ya ekim ayında ağır darbe

Türkiye’nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik ekimde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya ekimde de ağır darbe vurdu.

212 KİŞİ TUTUKLANDI

1-31 Ekim’de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212’si tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ekim ayında terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında ise 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti.

SÖZDE SORUMLULAR

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ekimde terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi. Tunceli kırsalında 6 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi. Türkiye’nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun 9 Ekim’de İspanya’da yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi’nin gri kategorisinde yer alan 2 teröristin, 20 Ekim’de ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğunu açıkladı.

KIRMIZILARA ÇİZİK

Mardin’in Derik ilçesinde 21 Ekim’de düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK’nin koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden “Gülçiya” kod adlı Servet Aydın ve “Tekoşin Batman” kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi. Operasyonla etkisiz hale getirilen “YJA-STAR” sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın’ın kırmızı kategoride arandığı, 2000’li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok saldırının azmettiricisi olduğu belirlendi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar’ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı ‘nda yaklaşık 1000 terörist öldürüldü