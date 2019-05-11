Bebek katilleri yakalandı, rahat uyu Bedirhan

Hakkari Yüksekova’da astsubay eşine yaptığı ziyaret dönüşü PKK’lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ın katilleri yakalandı. ‘Azat’ kod adlı terörist Metin Daşdemir Yüksekova’da, Evin Sevim de Diyarbakır’da gözaltına alındı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütü PKK/KCK’nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda terör örgütü mensubu Metin Daşdemir’in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T’nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, teröristin yakalandığını kaydetti. Akbıyık, yapılan aramada ise araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek ve 10 el bombası ele geçirildiğini anlattı.

6 ŞEHİDİN FAİLİ

Akbıyık açıklamasında şunlara yer verdi: “PKK terörist Daşdemir’in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018’de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının faili olduğunu itiraf etti. Ayrıca katil Daşdemir, 1’i uzman çavuş 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği 11 olayın da faili. Akbıyık, Daşdemir’i evinde saklayan N.T, F.T, İ.T’nin gözaltına alındığını sözlerine ekledi.