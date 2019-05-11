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Bebek katilleri yakalandı, rahat uyu Bedirhan

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar, şehit ailelerin acısını bir nebze olsun dindiriyor. Yüksekova’da PKK’nın katlettiği 10 aylık Bedirhan ile annesinin katilleri Diyarbakır ve Hakkari’de sağ ele geçirildi.

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Hakkari Yüksekova’da astsubay eşine yaptığı ziyaret dönüşü PKK’lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ın katilleri yakalandı. ‘Azat’ kod adlı terörist Metin Daşdemir Yüksekova’da, Evin Sevim de Diyarbakır’da gözaltına alındı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütü PKK/KCK’nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda terör örgütü mensubu Metin Daşdemir’in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T’nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, teröristin yakalandığını kaydetti. Akbıyık, yapılan aramada ise araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek ve 10 el bombası ele geçirildiğini anlattı. 

6 ŞEHİDİN FAİLİ 

Akbıyık açıklamasında şunlara yer verdi: “PKK terörist Daşdemir’in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018’de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının faili olduğunu itiraf etti. Ayrıca katil Daşdemir, 1’i uzman çavuş 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği 11 olayın da faili. Akbıyık, Daşdemir’i evinde saklayan N.T, F.T, İ.T’nin gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Gözaltına alınan PKK’lı terörist Evin Sevim  5 aylık hamile. 

Azılı terörist uzman çavuşun da katili çıktı

Diyarbakır’da yakalanan Bedirhan bebeğin katillerinden PKK’lı terörist Evin Sevim’in 5 aylık hamile olduğu belirlendi. Polis, parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim’in, kent merkezinde bir evde kaldığı ihbarını aldı. Saklandığı evde yakalanan “Rojevin” kod adlı teröristin Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin el yapımı patlayıcıyla şehit edildiği 31 Temmuz 2018’de Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesindeki saldırının da faili olduğu tespit edildi. Bu arada asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan’ın şehit edildiği terör saldırısında bombayı hazırlayan Sevim’in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.   

Dehşete düşüren olay! Kadının bulunduğu aracı yakarak kaçtı

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