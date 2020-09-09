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  • Bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde 3 yaşındaki Melek kazayı yara almadan atlattı
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Bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde 3 yaşındaki Melek kazayı yara almadan atlattı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Bebek koltuğunda ve emniyet kemeri bağlı olan 3 yaşındaki Melek Dimez ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
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Kaza, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Dimez'in kullandığı 07 LEL 41 plakalı otomobille, Erdoğan Topal'ın yönetimindeki 27 AAZ 38 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ramazan Dimez'in kullandığı otomobil, kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak, bir süre ilerledikten sonra durdu. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Nurgül Dimez ve Elif Barka, hafif şekilde yaralandı.

Anne ve babasıyla 07 LEL 41 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Melek Dimez ise bebek koltuğunda, emniyet kemerinin bağlı olması sayesinde, kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

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