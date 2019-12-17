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'Bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz'

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin dünyada son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, “Bu proaktif tutum, mültecileri de kapsamaktadır” dedi.

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Başkan Erdoğan’ın, 1’inci Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Forum kapsamında düzenlenen, “Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi için Proaktif Yaklaşım Benimsenmesi” başlıklı panele ana konuşmacı olarak katıldı. BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen panelde Emine Erdoğan, şu mesajları verdi: 

MÜLTECİYE EŞİT SAĞLIK HİZMETİ

“Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz. Türkiye’de kamp ve kamp dışı göçmenlerde, gebe ve lohusa izlemlerini titizlikle yapıyoruz. Gebe ve lohusalara, ücretsiz demir ve D vitamini desteği sağlıyoruz. Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba sarf ediyoruz. Anne ve bebek sağlığına yönelik kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm hizmetler, eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de sağlanmaktadır.” 

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