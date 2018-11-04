Bedelli askerlik başvuruları bugün de alınacak
Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri bugün de mesai yapacak.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek.
Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.