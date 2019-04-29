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MSB: Yeni askerlik sistemi çalışmalarında sona gelindi

'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusuna yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi..

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Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı.
 
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.
 
TSK'DA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLER
 
Öte yandan TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.
 
OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiği, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı ifade edildi.
 
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı belirtildi.

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