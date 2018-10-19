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Bedelli askerlik kredisini "bir taşla" çaldılar

Kayseri'de 3 hırsız, bir kişinin bedelli askerlik için bankadan krediyle aldığı 11 bin 500 lirasını çaldı.

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Berkay Korkmaz, bedelli askerlik ödemesi amacıyla kredi başvurusunda  bulunduğu bankanın Eski Sanayi Şubesi'nden parayı altıktan sonra 38 KM 240  plakalı otomobiliyle 6002. Cadde'de seyrederken bir kişi arabasına taş attı.
 
Arabasından inen Korkmaz, tanımadığı kişinin, taşı atanın gittiği yönü  göstermesi üzerine kaçan zanlının peşinden bir süre koştu. Bu sırada aracındaki  11 bin 500 lirasını birinin aldığını gören ve araca doğru koşmaya başlayan  Korkmaz, hırsızı yakalayamadı.
 
Korkmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü  tanıklarıyla görüşüp, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamarası görüntülerini  inceledi.
 
Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
 
Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Süleyman Renkliergil, birinin taş atıp arabayı durdurduğunu söyledi.
 
Renkliergil, "Adam arabadan inince birisi ona taş atanın kaçtığını  söylemiş. Adam taş atanın peşinden koşarken hırsız parayı arabadan almış." dedi.

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