Bedelli askerlik son dakika başvuruları ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik 2019 ücreti sabitlendi mi?

‘Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? Ücretler sabitlendi mi? Bedelli askerlik için son başvuru tarihi ne zaman?’ sorularına an itibari ile arama motorlarında yanıt aranıyor. Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan en önemlisi bedelli askerlik ücreti oldu. 2019 bedelli askerlik ücretleriyle ilgili geldi. 2019 bedelli askerlik ücretleri sabitlendi. Bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen ücret Ocak ayına kadar değişmeyecek. Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların "bakaya ve yoklama kaçakları" arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak. İşte ayrıntılar haberimizde…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SABİTLENDİ

Habertürk'ün haberine göre, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.

Bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

1 KASIM'A KADAR TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR

Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların "bakaya ve yoklama kaçakları" arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak.

GEREKÇE MAĞDURİYET OLUŞMASIN

Habertürk'te yer alan haber göre, bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

1 KASIM'A KADAR TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR

Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların "bakaya ve yoklama kaçakları" arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

CEZALARI SİLİNECEK

Peki bakaya ve yoklama kaçaklarından bedelli askerlik yapmak istemeyenlerin durumu ne olacak? Onlar için de yasa af getirdi. Askerliklerini yapmak koşuluyla geçmişe dönük para cezaları silinecek. Bu durumda 6 ay askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş olacaklar.

İŞE GİREMEYECEK, OKULA DEVAM EDEMEYECEKLER

Yeni sistemde bakaya ve yoklama kaçaklarının iş hayatına ve eğitimlerine devam etmesi mümkün değil. Okullarından ve işlerinden ayrılıp askerliklerini yapmaları gerekecek. Bu durumda olanlar kendiliğinden askere giderse kaçak olarak geçirdikleri her gün için 5 lira, yakalanırlarsa da her gün için 10 lira para cezası ödeyecekler.

6 AYLIK ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAYANLARA ERKEN TERHİS OLABİLECEK

6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

KAMU ÇALIŞANLARI, DOKTORA YAPANLAR ASKERLİĞİ NE ZAMANA KADAR ERTELEYECEK? Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar, yüksekokullar veya MYO’dan mezun olanlar, fakülte, yüksekokul, MYO’dan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlayacak. Lisans mezunlarından, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle askerlik görevinin ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personeli ile yurt ve yurt dışında staj, yüksek lisans yapan kamu personelinin 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilecek. Öğrenimleri süresince, sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanların, aktif spor hayatına devam edenlerin askerlikleri, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilecek. Yoklama kaçağı, bakayalar, yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların askerlikleri, sevke tabi tutulacakları celp tarihine kadar geçen süre içinde ertelenmeyecek. Ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri, sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilecek. Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi, belgeleri gerçeği yansıtmadığı halde askerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme işlemi yapılmadan önceki durumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit edilenlerin ise erteleme şartlarını kaybettikleri tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülecek. Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Savaş zamanı hariç olmak üzere, iki kardeşin aynı anda silah altına alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın talebine göre kardeşlerden birinin askere alınması ertelenebilecek. 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller, hesaba katılmayacak. Askerlikleri ertelenenler, seferberlik ve savaş halinde lüzum ve ihtiyaca göre askere sevk edilecek.

ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

TBMM’de pek çok reform düzenlemesi var. Savunma Bakanımız, MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını ziyaret etmiştir. Artık nerede ne tür bir sıkıntı varsa bunları bizzat savunma bakanımızdan dinlemiş oldular. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

HİZMET SÜRESİ ERBAŞ VE ERLER İÇİN 6 AY OLACAK

Teklifin oylamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

ASKERLİK ÇAĞI VE HİZMET SÜRESİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.

İSTEYEN ERBAŞ VE ERLER, 6 AY DAHA DEVAM EDEBİLECEK

İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme sürelerini belirleyecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

BİR YIL VE DAHA ÖZ SÜRELİ HAPİS CEZALARI Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hapis cezasına hükmedilenler ile Türk Ceza Kanunu uyarınca yazılı tedbirler ya da adli para cezasına mahkum edilen yükümlüler hakkında verilen ceza ile tedbirlerin yerine getirilmesi, askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak. Bu durumdakiler terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıta ve kurumlarınca bulundukları yer cumhuriyet savcılıklarına teslim edilecek. Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler ise bulundukları yer cumhuriyet savcılıklarına teslim edilecek. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlara tahliyelerinde cezaevi idarelerince 15 gün içerisinde askerlik şubesine müracaat edecekleri tebliğ edilecek ve buna ilişkin belge askerlik şubesine gönderilecek. Askerlik şubelerine kendilerine tanınan süre içerisinde gelmeyenler hakkında bakaya hükümleri uygulanacak. İnfazları geri bırakılan mahkumiyetler için zaman aşımı işlemeyecek. Yasalara uygun diploma, sertifika veya ehliyet gibi belgelere sahip olan erbaş ile erler, özel kanunlarda belirtilen koşullara uyulması şartıyla yetkili komutanlık ya da amirliklerin onayı ile bu belgelerin kendilerine verdiği yetki kapsamındaki görevlerde çalıştırılabilecek, mesleki hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilebilecek. Kabul edilen maddelere göre, yabancı ülkelerde çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunanların, yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde bulunanların, ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanların her türlü askerlik işlemleri, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilecek. Erteleme şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, erteleme süresi içinde herhangi bir takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, erteleme nedeni ortadan kalkanlar ile kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilecek.

ASKERLİK ÇAĞI VE HİZMET SÜRESİ

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.