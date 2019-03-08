#Sondakika... Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak Yapılan son dakika açıklamaya göre, Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak ve her 6 ayda bu ücret artacak. Yurtdışı dövizli askerlik bedeli bugünkü kurla 5 bin 113 Euro olarak açıklandı.