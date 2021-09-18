Bedenlerini siper ederek freni patlayan otomobili durdurdular

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:37

Olay, 29 Ağustos'ta Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede market işleten Süleyman Bargın, yol kenarında park halindeki otomobilin, freninin patlaması sonrası kaydığını fark etti. Otomobilin iş yerinin önünde duran başka araca çarpacağını anlayan Bargın ve yanındaki arkadaşı, hemen koşup, durdurmaya çalıştı. İkili, vücutlarını siper ederek, otomobili son anda durdurdu. Olay anı, marketin güvenlik kameralarına ise anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin geri doğru geldiği, 2 kişinin ise hemen koşarak, müdahale edip, durdurduğu anlar yer aldı.