Bedirhan bebeği şehit eden teröristler yakalandı

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, Diyarbakır'da operasyonla yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan "Azat" kod adlı Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i ziyaretinde gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti.

BEDİRHAN BEBEĞİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in de kent merkezinde bir evde kaldığı ihbarını aldı.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri terörist Sevim'i saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

"Rojevin" kod adlı teröristin Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin el yapımı patlayıcıyla şehit edildiği 31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesindeki saldırının da faili olduğu tespit edildi.

Bu arada asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği terör saldırısında bombayı hazırlayan Sevim'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

SALDIRININ ÜÇÜNCÜ FAİLİ DE YAKALANDI

Saldırının üçüncü faili PKK'lı terörist Yavuz Bozkurt'un da operasyonla yakalandığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt’un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

TERÖRİSTLERİ EVİNDE SAKLAYAN 3 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Yapılan aramada araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek, 10 el bombası, iki sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, uyku tulumu, el radyosu ve panço ele geçirildiğini anlatan Akbıyık, şu açıklamayı yaptı:

"Terör örgütü PKK/KCK mensubu Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018'de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi, 31 Ağustos 2018'de Yüksekova Urşe bölgesinde yine EYP sonucu Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi, 29 Eylül 2016'da Yüksekova ilçesi Yeniışık köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 26 Temmuz 2016'da Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Komutanlığına yapılan saldırı, 2018'de Hakkari 1565 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe üs bölgesinde EYP patlatılması, 21 Temmuz-3 Eylül 2018 arasında 3468 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan silahlı taciz, 2018'de Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyündeki baz istasyonuna EYP ile yapılan saldırı, 2017'de Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol Noktası'na yapılan roketatarlı saldırı, 2018'de Van-Hakkari kara yolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir."

Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan N.T, F.T, İ.T'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi.