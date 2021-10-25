BEDK'dan yeni karar! CİMER üzerinden başvurulabilecek

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:44

Kurulun internet sitesinde yer alan ilke kararına göre, vatandaşların BEDK'ye daha kolay ulaşmalarına imkan sağlamak için elektronik ortamda yapılacak başvuruların da kabul edilmesinin kararlaştırıldığı, bu kapsamda gerekli teknik altyapı çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu süreç tamamlanana kadar yazılı olarak posta yoluyla başvuruların yanında CİMER aracılığıyla yapılan başvuruların da değerlendirmeye alınacağı belirtilen kararda, "CİMER'e yapılan başvuru tarihi, kurula başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Posta yoluyla ya da CİMER aracılığıyla yapılan başvurularda itiraz dilekçelerine, ilgili kurum veya kuruluşa yapılan bilgi edinme başvurusu ile bu kurum veya kuruluştan alınan cevabi yazının birer örneğinin, varsa yetki belgesi ve avukat aracılığıyla başvuru yapılması durumunda vekaletname örneğinin eklenmesi ve cevabi yazının tebellüğ tarihinin belirtilmesi gerekmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, CİMER üzerinden gönderilen evrakların kurula ulaşması ve eksik evrakların tamamlanmasının ardından kurulun karar verme süresinin başlayacağı aktarıldı.

Vatandaşların, 2003'te çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında muhtarlıklar dışındaki kamu kurumları ile meslek odalarından bilgi ve belge talebinde bulunma hakları bulunuyor. Bu talepler idare kurumlarınca reddedilmesi halinde 15 gün içinde kurula başvuru yapılabiliyor.