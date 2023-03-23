İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0458
  • EURO
    20,7323
  • ALTIN
    1211.24
  • BIST100
    5019.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beethoven'ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı
Güncel

Beethoven'ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı

Dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'ın, koleksiyonlardaki saç tellerinin analizinden, yaşamını yitirmeden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu, muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Beethoven'ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı
ABONE OL

Current Biology dergisinde yer alan makaleye göre, Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bir grup uluslararası araştırmacı,1827'de 56 yaşındayken hayatını kaybeden Beethoven'ın sağlık sorunlarına ışık tutmak amacıyla saç tellerini analiz etti.

Ludwig van Beethoven'a ait olduğu belirtilen, ABD ve Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan 8 tutam saç, genomik analizden geçirildi.

Doğrulama çalışmaları sırasında bunlardan ikisinin Beethoven'a ait olmadığı, birinin ise analiz edilemeyecek kadar hasar gördüğü belirlendi ve 5 tutam saçın ünlü besteciye ait olduğu kabul edildi.

Beethoven'ın sağlık sorunlarına işaret eden DNA'sındaki ipuçlarının belirlendiği analizler, bestecinin ölümünden aylar önce karaciğer hastalığından ve Hepatit B virüsünden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Ünlü bestecinin muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.

Araştırma ekibinde yer alan Biyokimya Profesörü Johannes Krause, "Beethoven'ın karaciğer hastalığı için bir dizi önemli genetik risk faktörü keşfettik." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, bestecinin düzenli alkol tüketimine işaret eden çeşitli kanıtların bulunduğuna ve alkolün karaciğer için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti.

Karaciğer hastalığı ve Hepatit B enfeksiyonu için genetik risk faktörleri ile yüksek miktarda düzenli alkol almasının, yaşamının sonlarına doğru Beethoven'ın sağlığını ciddi derecede bozmuş olabileceğine işaret edildi.

Cambridge Üniversitesinde görevli araştırmacı Tristan Begg, "Alkol tüketimi, uzun bir süre boyunca yeterince yoğunsa genetik risk faktörleriyle etkileşim, siroz için muhtemel bir açıklama sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte araştırmacılar, Beethoven'ın işitme kaybının kesin bir nedenini ortaya koyamadı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Beethoven, Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğdu, 20'li yaşlarının ortalarında başlayan ve 1818'de sağır olmasına yol açan işitme kaybı yaşadı. Beethoven, 26 Mart 1827'de 56 yaşındayken Viyana'da yaşamını yitirdi.

Beethoven, 1802'de hastalığının ilerlemesi nedeniyle kardeşleri Carl ve Johann'a "Heiligenstadt Vasiyetnamesi" adı verilen mektup yazmış ve öldükten sonra doktoru Schmidt'ten hastalığının iç yüzünü belirlemesini ve paylaşmasını istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.