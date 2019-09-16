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Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

SULTANBEYLİ'de galeride, bir kişi satın almak için incelediği otomobili, kapısı açıkken vitese takıp gaza bastı. Hızla yola çıkan otomobil, önce bir taksiye ardından bir kamyonete çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, 13 Eylül günü saat 15.45 sıralarında Abdurahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.  İsmi öğrenilemeyen bir kişi, ağabeyi ile birlikte otomobil almak için galeriye geldi. Galerici Mehmet Akdağ ile oğlu Umut Akdağ diğer müşterilerle ilgilenirken, bu kişi galeri önündeki otomobili incelemeye başladı. Aracın içine giren kişi, bir bacağı dışarıyken, aracı vitese alıp gaza bastı.
 

 
El frenin çekili olmayan otomobil, bir anda yola fırladı. Otomobil önce yoldan geçen taksiye çarptı. Bu sırada bacağı kapıya sıkışan talihsiz adamın içinde olduğu araç refüjü aşarak kaşı şeritteki kamyonete çarparak durabildi. Kazada, araçtaki kişinin ayağında kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Galerici Umut Akdağ, müşteri olarak gelen kişinin incelerken otomobili hareket ettirip kaza yaptığını ve kendilerinin kaza nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

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