Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, 13 Eylül günü saat 15.45 sıralarında Abdurahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, ağabeyi ile birlikte otomobil almak için galeriye geldi. Galerici Mehmet Akdağ ile oğlu Umut Akdağ diğer müşterilerle ilgilenirken, bu kişi galeri önündeki otomobili incelemeye başladı. Aracın içine giren kişi, bir bacağı dışarıyken, aracı vitese alıp gaza bastı.





El frenin çekili olmayan otomobil, bir anda yola fırladı. Otomobil önce yoldan geçen taksiye çarptı. Bu sırada bacağı kapıya sıkışan talihsiz adamın içinde olduğu araç refüjü aşarak kaşı şeritteki kamyonete çarparak durabildi. Kazada, araçtaki kişinin ayağında kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Galerici Umut Akdağ, müşteri olarak gelen kişinin incelerken otomobili hareket ettirip kaza yaptığını ve kendilerinin kaza nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.