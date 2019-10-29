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Beğeni yağdı! Macaristan Büyükelçisi'nin Türk takipçisiyle diyaloğu gülümsetti

Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Türk takipçisinin diyaloğuna beğeni yağdı.

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Türkçe’yi iyi kullanmasıyla bilinen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı için "Bin yıllık Macar Devleti adına kardeş ve dost, stratejik ortak ve NATO müffefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile 23 Ekim ve 29 Ekim tarihlerindeki Milli Günlerimiz münasebetiyle işbirliğimizi kutluyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!" mesajını paylaştı.
 
 
Büyükelçinin profil fotoğrafına ise çok sayıda yorum geldi. 
 
Bir Türk kullanıcı, "Teşekkürler sayın büyükelçi fakat profil fotoğrafınız neden sabıka kaydı fotoğrafı gibi" sorusun sordu.
 
Büyükelçi Matis ise “Yüzüm böyle, anneme ve babama soracağım;)” diye espri yaptı.
 
Türk kullanıcı ise “Yok estafurullah sayın Büyükelçim bence çok da yakışıklısınız nede olsa damarlarınızda akan asil, o ayrı da fotoğraf vesikalık gibi ya onu söyledim, saygılar bu arada” mesajını paylaştı.
Yaşanan diyaloğa sosyal medyada çok sayıda beğeni geldi. 
 
‘TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEMEK GEREKİYOR’
 
Matis bir süre önce güvenli bölge için yaptığı açıklamada, göçmenlere ilişkin "Türkiye'nin bakış açısı var, bizim de bakış açımız var. Biz 'problemin olduğu yerde çözüm üretelim' diyoruz. Türkiye'de değil, Suriye'de. İlk andan itibaren konuyu orada çözmek gerekiyor. Sınırlarda da Türkiye'yi desteklemek gerekiyor." Demişti.
Matis Macaristan Milli Günü Resepsiyonunda ise “Aynı kökten gelen iki akraba millet ve ülkeler arasında ilişkilerin ne kadar fevkalede olduğundan bahsetmeye fazla gerek yok” diye konuşmuştu.

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