Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm bu akşam yayınlanacak. Behzat Ç yeni bölüm saat kaçta? sorusunun yanıtı Behzat Ç. izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Behzat Ç. 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümünde Behzat komiserin tek başına sürdürdüğü hayatı ele alan dizi, ikinci bölümü itibariyle cinayet masasında yaşanan olayları ele alacak. İzleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak olan Behzat Ç.'nin yeni sezonunu dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

BEHZAT Ç. YENİ SEZON 2. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK!

Uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. ilk bölümünün ardından ikinci bölümü ile merakla bekleniyor. Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşacak.

BEHZAT Ç YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Blu TV'de izleyici karşısına çıkan Behzat Ç.'nin yeni bölümü saat 19:00'da ekranlara gelecek. Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç.’nin tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro’ya geri döndüğü tanıtımda, Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in yine eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacağı görülüyor.

YENİ BÖLÜMDE EZHEL SÜRPRİZİ!

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın oturduğu, kendine has dünyasıyla fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye’de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel’in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı’, dizinin yeni bölümünde kullanıldı.