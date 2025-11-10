Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti.

Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

