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Bekar evinde sır ölüm: 29 yaşındaki Mustafa o halde bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşlarının evinde ölü bulunan Mustafa Bostan'ın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 17:13 - Güncelleme:
Bekar evinde sır ölüm: 29 yaşındaki Mustafa o halde bulundu
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Samsun'da 29 yaşındaki genç arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşların bekar ev olarak zaman zaman kaldıkları eve gitti. Mustafa Bostan'ın evin salonundaki çekyatta hareketsiz halde bulan arkadaşlarından biri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mustafa Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bostan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mustafa Bostan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli ocağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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