Bekçi alımı 2019 ne zaman EGM Bekçi alımı başvuru formu şartları nedir

Bekçi alımı 2019 ne zaman EGM son dakika Bekçi alımı başvuru formu ve bekçi alımı şartları nelerdir? Binlerce bekçi olmak isteyen aday 2019 bekçi alımı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM son dakika Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı 2019 örnek başvuru formu nasıl? Binlerce bekçi olmak isteyene müjde! Polis Akademisi Bekçi alımı son dakika açıklaması ne oldu? 2019 yılında 10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? Geçtiğimiz günler itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bekçi alımı yapılacağı aktarılmıştı. Bu açıklamaların kamuoyuna yansımasının ardından Resmi Gazete' nin ilgili sayısında Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu için 10 bin bekçi kadrosu ihdası gerçekleştirilmişti. Bu kadro ihdası Resmi Gazete' de 10 bin kişi olarak yayımlanmıştı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' nun açıklamalarıyla kadro sayısının daha fazla olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamasında, bekçi alım kadrosundaki sayının 10 bin 500 olduğunu ifade ederek, bekçilerin görev aldıkları günlerden itibaren hırsızlık sayılarında meydana gelen azalışa dikkat çekmişti. Bekçilerin mahalli idarelerde görev alarak, güvenliği sağlaması; şehir hayatının güvenliğinin en üst düzeyde tutulması noktasında önemli bir kuvvet olduğu aktarılan alımlara dair yeni alımların yapılacağı bilgisi aktarılmıştı. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yüzbinlerce kişi tarafından merakla beklenen 10 bin 500 bekçi alımı için net bir tarih açıklaması yapılmadı. Yapılan açıklamalarda, yalnızca alımların gerçekleştirileceğine ve tüm vilayetler için bu alımların uygulanacağına yer verildi. Bekçi alımı için adayların meraklı bekleyişleri sürüyor. Daha önce gerçekleştirilen alımlarda aranan şartlarla birlikte, en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği düşünülen bu alımlar hakkında tüm gelişmeler de yine isinolsa.com sitemiz üzerinden sizlere duyurulacaktır. 2019 yılı itibariyle söz konusu bekçi alımlarına yönelik ilanın kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hangi illere bekçi alımı yapılacağıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda 10 bin 500 bekçi için 81 ilde alım yapılacağını ifade etmişti.

Hangi şehir için ne kadar bekçi kontenjanı ayrılacak henüz bellli değil ancak 81 ilde de bekçi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler;

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaş