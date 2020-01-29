29.01.2020 17:46 - Güncelleme: 29.01.2020 17:46

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.