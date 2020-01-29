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Son dakika... Bekçilere kimlik sorabilme yetkisi veren kanun teklifi kabul edildi

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

29.01.2020  17:46 - Güncelleme: 29.01.2020  17:46

 Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. 

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