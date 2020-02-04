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Şişli'de bekçilere ''Yetkiniz yok, arayamazsın'' diyen şüphelilerin aracından uyuşturucu çıktı

Şişli'de 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları araçtaki gizli bölmedeki uyuşturucuyu böyle buldu. Araçtaki şüphelilerin 'arama yetkiniz yok' diyerek bekçilere karşı çıkmaya çalıştıkları öğrenildi.

DHA04.02.2020  11:14 - Güncelleme: 04.02.2020  11:14

Olay Şişli Kuştepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen iki şüpheilinin üst aramasını gerçekleştiren bekçiler şüphelilerden birinin arka cebinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu sırada aracı aramak isteyen bekçilere şüpheliler 'yetkiniz yok' diyerek karşı çıktı. Mehmet B. (25) ve Sedat B. (35) isimli kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler, gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı. Aramada aracın teybinin arkasında bulunan gizli bölmeyi bulan ekipler burada iki torba içinde 185 adet satışa hazır kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan bekçilerin araçta yaptıkları aramalar sırasında ortaya çıkardığı araçtaki gizli bölme ve içindeki uyuşturucu maddelerin bulunması kameraya yansıdı.

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