Bekçilik sınav sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik sonuçları belli oldu mu? soruları milyonlarca bekçi adayının gündeminde. 2019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavları MEB tarafından 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden takip edilebilecek. Bekçilik sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonucu henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bekçilik sonuçları yarın belli olacak. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebileceklerler.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.