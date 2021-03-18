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Bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bildiler! 400 kiloluk 17 bin lira değerindeki kabloyu saniyeler içerisinde çaldılar

Antalya'da inşaattaki bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bilen ailenin 3 üyesi, piyasa değeri 17 bin TL olan 400 kilo ağırlığındaki kablo makarasını kamyonete yükleyip, götürdü. Jandarma, şüpheli Ahmet K. (40) ve eşi Ayşe K.'yi (35) yakalarken, çiftin 16 yaşındaki çocukları ise aranıyor.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:29
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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 06.00 sıralarında karı- koca ile bir çocuğunun, inşaatın önünden 17 bin TL değerinde yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki kablo makarasının çaldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Ahmet K. ve Ayşe K. çiftiyle çocukları B.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin 18 ayrı suç dosyası olduğu ve Antalya'dan birçok kez Alanya'ya hırsızlık yapmaya geldikleri öğrenildi.

BEKÇİNİN OLMADIĞI ANI BEKLEDİLER

Hırsızlık şüphelilerinin Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan inşaata kamyonetle geldiği ve bekçinin tuvalete gitmesini beklediği saptandı. Bekçi inşaattan uzaklaştıktan sonra Ahmet K. ve oğlu B.K.'nin araçtan inerek, site önünde bulunan ve piyasa değeri 17 bin TL olan kablo makarasını alarak Ayşe K.'nin de yardımıyla kamyonete yüklediği belirlendi. Toplam 3 dakika süren hırsızlık olayıyla ilgili JASAT dedektifleri harekete geçti. Şüphelileri bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, Ahmet K. ve Ayşe K.'yi Antalya'daki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şüpheliler, bugün Alanya Adliyesi'ne getirildi. Diğer şüpheli B.K.'yi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Çalınan kablonun ise akıbetinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

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