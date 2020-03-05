İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1033
  • EURO
    6,8389
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    112237
Güncel

Bekçiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Samsun'da kavga ettiği bekçiyi bıçakla yaralayan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:25

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.A.(19) ve İ.A. (22) adlı kardeşleri gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, bıçaklamayı yaptığı ileri sürülen A.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.