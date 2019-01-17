Bekir Bozdağ ve bazı idarecileri alıkonulma planı davasında müebbet
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bekir Bozdağ ile bazı idarecilerin alıkonulması planı davasında, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi.
- AA
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