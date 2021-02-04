Belçika Başkonsolosu Dickschen'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

DHA 04 Şubat 2021 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:25

Belçika Başkonsolosu Serge Dickschen Beyoğlu Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile makamında bir araya gelen Başkonsolos Dickschen, pandemi döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; önümüzdeki süreçte kültür, sanat ve gastronomi alanlarında yapılabilecek işbirlikleri de görüşüldü. Başkonsolos Dickschen ayrıca İstanbul gibi özel bir şehirde görev almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

ÜLKELER ARASI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNULACAK

Başkonsolos Dickschen, Belçika’nın da Beyoğlu gibi çeşitli dil, din ve milletlerden insanlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Salgın döneminde iki ülkenin de turizm ekonomisinin büyük ölçüde etkilendiğini de belirten Başkonsolos Dickschen, bu süreç aşıldıktan sonra karşılıklı işbirlikleriyle Türkiye’ye, Beyoğlu’na Belçikalı turistin gelmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

BAŞKONSOLOSTAN TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ

Başkan Yıldız, pandemi dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi isteyen başkonsolosa; hükümet, valilik ve yerel yönetimler bazındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Filyasyon ekibi çalışmaları, lojistik ve ulaşım destekleri hibeler ve sağlık sistemi hakkında da detaylı bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, Başkonsolos Dickschen Türkiye’deki sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu ve bunu bizzat tecrübe ettiğinin söyledi.