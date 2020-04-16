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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:41
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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin 455 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1182'ye gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.

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