Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:41

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin 455 olduğu bildirildi.



Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1182'ye gerilediği kaydedildi.



Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.