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Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var

Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

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Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi.

İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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