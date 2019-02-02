Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı
- İHA
Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi.
İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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