Belçika'da yapılan ulusal grev nedeniyle THY, Brüksel'e yapılacak uçak seferlerini iptal etti
Belçika'da yapılan ulusal grev nedeniyle THY, Brüksel'e yapılacak uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Belçika'daki genel grev havacılık sektöründe sefer iptallerine neden oldu. Bu nedenle Türk Hava Yolları, Brüksel'e yapılacak olan seferlerini iptal etti.
İptali Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan duyurdu.
İşte o açıklama:
"Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiş
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