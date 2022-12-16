Belçika'daki grev, THY seferlerini etkiledi

Belçika'da çeşitli işçi sendikaları hayat karşılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi için ülke genelinde bugün greve başladı. Grev nedeniyle ülkede hayat dururken, bir notam yayımlanarak uçuşlarda da kısıtlamaya gidildi. Bazı uçuşlar iptal edilirken, havalimanı otoritesi gün içerisinde yapılması planlanan diğer operasyonların aksamaması için gerekli önlemleri aldı.

Konuyla ilgili resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle; bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.