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Belçikalı sporcu ötenazi ile hayatına son verdi

Belçika’ya 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, ötenazi hakkını kullanıp hayatına son verdi.

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Belçika’ya 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, çektiği acılara dayanamayarak ötenazi hakkını kullanıp hayatına son verdi.

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