Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'sarı yelekliler' AB kurumlarına yürüyor
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'sarı yelekliler' Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürümeye başladı
- AA
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", Avrupa Birliği (AB) kurumlarına doğru yürümeye başladı.
Brüksel'in merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.
AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.
Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.
Brüksel'de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.
Gösteriler başlamadan önce Brüksel polisi, 50 kişiyi gözaltına almıştı.
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