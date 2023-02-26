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Belçika'nın kurduğu sahra hastanesi hizmete devam ediyor

Belçika'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesi personelinin bir kısmı, iki haftalık rotasyon kapsamında ülkeye geri döndü.

AA26 Şubat 2023 Pazar 22:57 - Güncelleme:
Belçika'nın kurduğu sahra hastanesi hizmete devam ediyor
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Personeli taşıyan uçak akşam saatlerinde Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na indi.

Belçika İlk Yardım ve Destek Ekibi (B-FAST), Sağlık Bakanı Frank Vanderbroucke'nin de katılımıyla ekibin karşılanması için Binbaşı Housiau Kışlasında (Quartier Militaire Major Housiau) resepsiyon düzenledi.

Bakan Vanderbroucke ve B-FAST yetkilileri, personeli çiçeklerle karşıladı.

Ekipte yer alan Türk personelin, kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştığı duygusal anlar kameralara yansıdı.

HASTANE FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicolas Fierens Gevaert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce planlandığı üzere 76 kişilik sağlık personelinin iki haftalık rotasyon kapsamında ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Gevaert, dönen ekibin yerine daha önce 76 kişilik başka bir ekibin gittiğini ve hastanenin faaliyetinin aksamadan devam ettiğini aktardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki sahra hastanesinin ilk etapta günde 100 civarı hastaya bakmasının planlandığını belirten Gevaert, devlet hastanesinin de tahliye edilmesi sebebiyle dün itibarıyla hasta sayısının 200'ü aştığını dile getirdi.

Gevaert, bölgede ihtiyacın sürdüğünü, bu nedenle hastanenin faaliyetinin devam edeceğini bildirdi.

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