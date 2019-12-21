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Beldeyı karanlığa bürüyen kaza!

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.

DHA21.12.2019  10:18 - Güncelleme: 21.12.2019  10:18
Kaza, saat 23.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde meydana geldi. Sabahattin Aygün (27) yönetimindeki 67 ASL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ, YOL KAPANDI
 
Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü. Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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