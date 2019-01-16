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Belediye anonsla çağrı yaptı, hayvanseverler akın etti

Bilecik Belediyesinin dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için başlattığı ve anonslarla duyurduğu kampanyaya ilgi büyük oldu.

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Belediyeden yapılan anonsta, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için vatandaşlarımızdan belirli noktalara mama ve yem bırakmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Anonstan yaklaşık bir saat sonra çok sayıda hayvansever belediyeyi arayarak destek olmak istediğini belirtti ve mamaları nereye getirmeleri gerektiğini sordu. Çok sayıda noktaya yüzlerce vatandaş tarafından yem bırakıldı.

Soğukta üşüyen köpekleri kendi elleriyle besleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların duyarlılığı karşısındaki memnuniyetini dile getirdi.

Kar yağışının insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğine işaret eden Can, şöyle dedi:

"Biz de belediye olarak tüm sokak ve caddelerimizde, sokak hayvanlarına, kuşlara yem bırakma noktası hazırladık. Bunun yanında anons yaptırdık, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını istedik. Sağ olsunlar çok duyarlı davrandılar. Çok sayıda telefon alıyoruz. Çocuklarımızın çok ilgili olduğunu görmem beni daha çok mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum." 

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