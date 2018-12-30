Belediye başkan adayları 2019 AK Parti, MHP ilçe belediye başkan adayları yerel seçim isim listesi

Belediye başkan adayları 2019 yılı yerel seçimleri için güncellenmeye devam ediyor. AK Parti, MHP ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? 31 Aralık 2019 tarihinde tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullanacak. Seçmenler, partilerin aday göstereceği isimlerin kimler olacağını öğrenmek istiyorlar. Belediye başkan adayları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Son açıklamada AK Parti İstanbul ilçe adaylarını duyurdu. 29 Aralık’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Binali Yıldırım'ın aday gösterildiğini açıkladı. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin duyurulduğu toplantıda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, Beşiktaş'ta MHP'den Serkan Toperi, Maltepe'de Ahmet Baykan, Silivri'de de Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU



İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi



Adalar - Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir - İsmail Erdem



Avcılar - İbrahim Ulusoy



Bağcılar - Lokman Çağrıcı



Bahçelievler - Hakan Bahadır



Bakırköy - Mehmet Umur



Başakşehir - Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa - Atilla Aydıner



Beykoz - Murat Aydın



Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık



Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece - Mevlüt Uysal



Çatalca - Mesut Üner



Çekmeköy - Ahmet Poyraz



Esenler - Mehmet Tevfik Göksu



Esenyurt - Azmi Ekinci



Eyüp Sultan - Deniz Köken



Fatih - Ergün Turan



Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta



Güngören - Bünyamin Demir



Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz



Kağıthane - Mevlüt Öztekin



Kartal - Ebubekir Taşyürek



Küçükçekmece - Temel Karadeniz



Pendik - Ahmet Cin



Sancaktepe - Şeyma Döğücü



Sarıyer - Salih Bayraktar



Sultanbeyli - Hüseyin Keskin



Sultangazi - Abdurrahman Dursun



Şile - İlhan Ocaklı



Tuzla - Şadi Yazıcı



Şişli - Nihal Yıldırım



Ümraniye - İsmet Yıldırım



Üsküdar - Hilmi Türkmen



Zeytinburnu - Ömer Arısoy



3 ilçede Cumhur İttiffakı





Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.



Beşiktaş - Serkan Toper



Maltepe - Ahmet Baykan



Silivri - Volkan Yılmaz

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.

AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz

Iğdır – Adil Aşırım

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

Kars – Ensar Erdoğdu

Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu

Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan

Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz

Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın

Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin

Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya

Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.

Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.

HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?

Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti henüz adayını açıklamadığı Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.