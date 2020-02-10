10.02.2020 17:12 - Güncelleme: 10.02.2020 17:39

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Yalova Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



star.com.tr'nin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, odası aranan Güleç'in sekreteri ve şoförü de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

REŞİT ELGİN 2 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alınmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in, Denizli'de gözaltına alındığı bildirildi. Reşat Elgin'in 17 yıldır Yalova Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; geçen hafta Yalova Belediyesi'nin hesaplarını ve ihaleleri incelemeye başlamıştı. İddiaya göre Yalova Belediyesi'nde resmi ve gayri resmi (gizli) iki hesap tutuluyordu. Gayri resmi hesapta müteahitlerden alınan bağışlar olduğu iddia edildi. Yalova Belediyesi hesaplarında açığın ortaya çıkması üzerine Güleç ile Elgin'in 5 Şubat'ta öğle saatlerinde toplantı yaptığı, görüşmenin ardından Elgin'in belediye garajında bulunan aracına binerek sırra kadem bastığı öne sürüldü. Güleç'in sekreterinin, Elgin'in eşi Emel Atik Elgin olduğu öğrenildi. Güleç'in, Muharrem İnce'nin Yalova Milletvekili olduğu dönemde Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP'li Hüseyin İnce'yi belediyede yolsuzluk yapılmasını gündeme getirdiği için dövdürdüğü iddia edilmişti.

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Reşat Elgin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Mali Hizmetler Müdürü de açığa alındı" denildi.