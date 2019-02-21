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Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi' dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi" dedi.

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

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