Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy disipline sevk edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi' dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi" dedi.
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