İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0474
  • EURO
    50,4628
  • ALTIN
    6186.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediye Başkanı'na saldırı girişimi: Bursa'da CHP'liler birbirine girdi
Güncel

Belediye Başkanı'na saldırı girişimi: Bursa'da CHP'liler birbirine girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e fiziki saldırı girişiminde bulunan Recep B. isimli şahsın eski bir CHP meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

AA6 Ocak 2026 Salı 16:13 - Güncelleme:
Belediye Başkanı'na saldırı girişimi: Bursa'da CHP'liler birbirine girdi
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı bir programda fiziki saldırıda bulunmaya çalışan 2 kardeş, gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.

Durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alındı.

Bozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtildi.

Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, saldırı sonrası bölgede alınan güvenlik önlemleri altında vatandaş buluşması programına devam etti.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

  • bursa
  • mustafa bozbey
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.