Belediye başkanından skandal ifadeler: Rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın

İzmir'in CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda konuştu. Karakayalı, partililerine oy toplamak için "ister zemzem ısmarlayın ister rakı ısmarlayın" diyerek dini değerleri bir kez daha hedef aldı.

CHP'li belediye başkanı Rıdvan Karakayalı daha önceden sosyal medya hesabından Peygamberimize yönelik hakaret içerikli bir paylaşıma bulunmuş ve bu hakaretinden dolayı 7,5 ay ceza almıştı. Dini değerlere karşı saldırılarına devam eden Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Bu işi başaracağız." ifadelerinde bulundu.

"RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN"

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda haddini aşan sözler sarf etti. Karakayalı, seçim öncesi oy toplama adına dini değerlerle alay etti. CHP'li Başkan, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinizden para mı harcayacaksınız, 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız, 1,5 pide mi ısmarlayacaksınız; Rakı mı ısmarlayacaksınız, Zemzem mi ısmarlayacaksanız? Ne yaparsanız yapın! Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.