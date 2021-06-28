Belediye çalışanı terörist çıktı! ''HDP'den yardım istedim...''

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:58

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 10 Milyonluk kırmızı listede aranırken öldürülen PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan şifreli dijital dokümanlarda, Dicle Üniversitesinde ve Büyükşehir Belediyesinde Özel güvenlik görevlisi olan Veysel Sonsuz'un silahlı, üniformalı fotoğrafları ve özgeçmiş raporu bulundu. Eşi de Üniversitede hemşirelik yapan Sonsuz, itirafçı olunca pişmanlık yasasından yararlanıp 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı. Sonsuz, belediyelerdeki ihalelerden PKK'ya aktarılan pay ile örgüt ile belediyeler arasındaki organik bağı anlatan önemli itiraflarda da bulundu.

YÜZ TARAMA SİSTEMİ İLE DEŞİFRE OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Lice'nin Akçabudak Köyünde öldürülen sözde bölge sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan dijital materyallerin incelemesinde çıkan iki kare fotoğraf şok etkisi yarattı. Sabah'ın haberine göre askeri kamuflaj ve elinde kalaşnikofla dağda çekilen fotoğrafın yüz tarama sistemiyle Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel Sonsuz olduğu tespit edildi. Dokümanlarda kendisine ait kişisel bilgiler ve özgeçmiş raporu da bulundu. Sabotaj, oto alarm düzeneği silah ve bomba eğitimi aldığı, yanında tabanca bulunduğu, şehirde faaliyet gösterdiği, eşinin hemşire olduğu ve kendisinin örgütün cephanesini gömen kişi olduğu bilgisi de yer aldı. Yakalanan Sonsuz hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Petrollerinde Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Veysel Sonsuz şu itiraflarda bulundu:

HDP'DEN YARDIM İSTEDİM KENDİMİ ÖRGÜTÜN ELİNDE BULDUM

"Doktor olan kayınbiraderim adına kayıtlı olan ancak benim çalıştırdığım Ergani Özel Dünya Tıp Merkezini işlettim. Silah kaçakçılığından tutuklanıp 3 yıl hapis yattım. Yurtdışından araba satın alıp Türkiye üzerinden Irak, Afganistan ve Pakistan'a satıyordum. Belediyede kadroya geçebilmek için HDP Lice İlçe Başkanlığı yapan kuzenim Tekin Sonsuz'dan yardım istedim. O da Lice'de Makine memuru İbrahim Ekin'le beni tanıştırdı. Bu kişi kadroya geçirme sözü verdi. Kimlik bilgilerimi aldı."

TERÖRİST HDP'YE TALİMAT VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

"Meğer örgütün bölge sorumlusu Hacı Türmak ile bağlantılıymış. Bir süre sonra beni Lice'ye çağırdı. "Senin kadro işin tamam" dedi. Hava kararınca beraber Yalımlı Köyüne gittik. Silahlı üç terörist bizi karşıladı. Biri bölge sorumlusu benim de eski komşum Hacı Türmak'tı. Hacı benim belediyedeki kadro işimi duyduğunu ve bu nedenle çağırdığını söyleyip, 'Senin kadro işini çözeceğim. HDP'li yöneticilerle sürekli irtibat halindeyim, sen merak etme. Hepsine talimat verebilirim. Senin kadroya alınman için de HDP'li yöneticilere talimat vereceğim' dedi. Tıp Merkezi işlettiğimi duyunca benden ilaç ve tıbbi malzeme istedi. 20 gün sonra istediği ilaç ve malzemeleri temin ettim. Bir dere yatağında buluşup ilaçları verdim. İkinci kez benden ilaç ve medikal malzeme istedi."

MÜTEAHHİTTEN ÇEK ALIP TEFECİYE BOZDURDUM

Lice belediyesinin açtığı parke taşı ihalesini duyan terörist Türmak'ın, ihaleyi alan müteahhitten para alınması için kendisini görevlendirdiğini anlatan Veysel Sonsuz, "Terörist Türmak bize 'Lice belediyesine gidin ihaleyi alan kişiyi bulun ondan gerekli parayı alıp gelin' dedi. Beni örgüte bulaştıran İbrahim Ekin müteahhiti arayıp çağırdıktan sonra bana, 'Belediye başkanımız Fikriye Aytin'e söyledim. Müteahhit firma örgütün istediği parayı vermeyene kadar belediye başkanımız da ihaleyi imzalamayacak' dedi. Belediye başkanı bile terör örgütünün haraç almasına imkân sağladığı için çok şaşırmıştım. Müteahhit bana 250 bin liralık çek verdi. Çek'i tefecilere kırdırıp parayı dolar yapıp örgüte teslim etmem istendi. Örgüt alması gereken parayı alınca belediye başkanı da ihaleyi imzaladı. Çek'i 10 bin lira kırımla tefeciye verip aldığım nakit parayı dolara çevirip örgüte götürdüm" dedi.

BELEDİYENİN KİRALAYACAĞI KAFEYİ ÖRGÜT KİRAYA VERDİ

Sığınakta geceyi teröristlerle geçiren Veysel Sonsuz, eline silah verilip fotoğraflarının çekildiğini belirterek, "Hacı Türmak bana silah hediye etti ve bu kez Lice belediyesinde HDP'li Meclis üyesi Fuat Yalçın ve KCK'nın para trafiğini kontrol eden Murat Yılmaz'la tanışmamı istedi. Murat Yılmaz'ın bürosuna gittiğimde bana, Havalimanı yolunda belediye alanı içindeki Göletli Park kafeteryasını bana verebileceklerini, ya da tavsiye edeceğim parayı biri varsa ona 200 bin dolara devredebileceğini söyledi. Aslında Bağlar belediyesinin sorumluluğunda olan bu yerin kiralanmasıyla ilgili belediyeleri ele geçiren bu kişiler Belediye yetkililerini yok sayarak karar alabiliyordu. Murat beni bu kez Kayapınar Belediyesi başkan yardımcıları Servet Yılmaz ile Ayşe Kaçar'ın yanına gönderdi. Ayşe'de PKK'nın para işlerini kontrol eden Murat Kaçar'ın eşiydi. Bu iki kişi belediyenin tüm ihale işlerinin kendilerinin elinden geçtiğini, ihaleleri örgütün istediği kişilere verdiklerini söyleyip örgüte gelir sağladıklarını anlattılar. HDP İl yönetiminde Kibriye isimli kadınla ilgili Hacı Türmak bu kişinin Kandil'in Türkiye'deki tek yetkilisi olduğunu, belediye başkanlarının atamalarını, seçimlerdeki adayları bile onun belirlediğini söyledi. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Mahkeme, sanığı dağ kadrosunda silah ve bomba eğitimi aldığına dair somut deliller bulunduğundan 7,5 yıl hapisle cezalandırdı. Ancak yakalandıktan sonra terör örgütünün çökertilmesine yönelik önemli bilgi ve belgeler sağladığı için cezasını etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi.