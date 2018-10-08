2 aydır maaşlarını alamayan bir grup işçi, Şişli Belediyesi önünde toplandı
Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette çalışan ve iki aydır maaşlarını alamadığını ileri süren bir grup işçi, belediye binası önünde toplandı.
- AA
Maaşlarını iki aydır alamadıklarını iddia eden belediye işçileri, sabah saatlerinde Çağlayan'daki belediye binası önüne geldi.
DİSK/Genel-İş İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Şenol Erdem ve bazı sendika temsilcileri, belediye önünde bekleyen işçiler adına Şişli Belediyesi yetkilileriyle görüştü.
Şenol Erdem, görüşmenin ardından işçilere, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den saat 14.00'e kadar maaşların ödeneceği sözünü aldıklarını ifade etti.
Belediye binası önünde beklemeyi sürdüren işçilerin, maaşları ödenene kadar işbaşı yapmayacağı öğrenildi.
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