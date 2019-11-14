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Yer: İzmir! Belediye otobüsünün şarjı bitti, yolda kaldı

İzmir'de, Halkapınar-Konak arasında sefer yapan 253 Nolu elektrikli belediye otobüsünün şarjı bitince yolda kaldı. Yolcular indirilirken yol ortasında kalan otobüs nedeniyle trafik oluştu.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket ESHOT'un elektirkli otobüsleri arasında olan Halkapınar-Konak arası çalışan 253 Nolu elektrikli otobüs, sefer sırasında Alsancak semti Cumhuriyet Bulvarı İzmir Ticaret Odası önünde şarjı bitti.
 
İçerisinde yolcuları olan otobüs, hareket kabiliyeti kalmadığı için yolcular tahliye edildi. Otobüs şoförü, yardım çağırırken yolun ortasında kalan otobüs nedeniyle caddede trafik oluştu.
 
Elektrikli otobüsün çekici yardımıyla otobüs garajına çekileceği ve orada şarjı doldurulduktan sonra seferlerine devam edeceği öğrenildi.
 
Öte yanda, bir süre önce kentin genelinde hizmet veren elektrikli otobüslerin zaman zaman şarjlarının bitmesi ile sefer sırasında yolda kalması ise vatandaşların tepkini çekiyor.

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