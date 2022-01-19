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Belediyede rüşvet alan kişiye suçüstü operasyon

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan, ancak kendisini 'belediye başkanı danışmanı' olarak tanıtan şüpheli, kentte devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar aldığı sırada suçüstü yakalandı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 22:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Belediyesinde "belediye başkanı danışmanı" olarak kendisini tanıtan, ancak gerçekte belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlının, inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi.

Para alışverişinin, şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde yapılacağını öğrenen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Selçuk E, seri numaraları önceden alınan 200 bin doları aldığı sırada düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren KOM birimleri şüphelinin, bina ruhsatı almak isteyen bir başka kişiden de 400 bin lira rüşvet istediğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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