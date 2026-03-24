CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve yakın çevresindeki sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güney, özel kalem müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven'in 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' ve 'örgüte yardım' suçlarından 12 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanmaları istendi.

KİRACIYLA PAZARLIK

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin satış süreci de iddianameye girdi. Serkan Öztürk ve hastane kiracısı Alper Çelik'in ifadelerine göre; Beşiktaş'a ait bir mülkü satış pazarlığı, Güney'in Beyoğlu Belediyesi'ndeki makam odasında yapıldı. Çelik ifadesinde, "Güney bana 'Binayı alabiliyorsan al' dedi. İstenen parayı ödeyemeyeceğimi söyleyince, 'Biz uygun teklif verene verelim' yanıtını aldım. Bu görüşme olurken Güney, Beyoğlu Belediye Başkanıydı" dedi. Satışın, belediyenin çek ödemelerinin yaklaştığı bir dönemde yeni ekspertiz raporuyla 320 milyon TL bedelle apar topar yapıldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN İHALELERİNİ BEYOĞLU'NDAN YÖNETTİ

Soruşturmada ifade veren Murat Kapki, Beşiktaş Belediyesi'nin reklam ihalelerinde ihaleye girmeden önce kendisine teklif vermemesinin söylendiğini, ihalenin kasıtlı olarak Beltaş'a bırakıldığını iddia etti. Kapki, "İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve Beltaş'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir" dedi.

GİZLİ ORTAKTI PARA YAĞDIRDI

Üniversite arkadaşları Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca'ya ait gözüken '3K' adlı şirketinin gölge ortağı olduğu iddia edilen Güney'in, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, haksız kazancın her ay elden nakit alındığı vurgulandı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Alican Abacı ve Mustafa Mutlu da, Beltaş'ın dev reklam ihalesinin şartnamelerinin Güney ve ekibi tarafından adrese teslim şekilde değiştirilmek istendiği öne sürüldü. Savcılık, dosyanın İBB'ye yönelik süren yolsuzluk davasıyla birleştirilmesini talep etti.