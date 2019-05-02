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Belediyeden 'leylek' operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, leyleklerin yumurtalarını bırakması için yuvalarda tadilat yapıldı. Yuvalara file serilerek, kuşlara yardımcı olundu.

  • DHA
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Selçuk Belediyesi'nce ilçenin simgelerinden olan leyleklerin bakımsız kalan yuvalarının tadilatı yapıldı. Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Selçuk'taki beslenme ve barınma noktalarının onarımlarını yaptıklarını kaydeden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz daha önce leylekleri izleme, takip etme, göç yollarına bakma gibi kayıtlar alıyorduk. Halkalama çalışması ile leyleklerin göç yolları, göç hareketleri takip ediliyor. Burada amacımız, leyleklerin zarar görmemesini sağlamak" dedi.
 
 
Selçuk'un; gürültü azlığı, sulak ve bataklık alanlarının varlığı nedeniyle leyleklerin beslenme ve barınması için elverişli olduğunu anlatan Başkan Sengel, "Yuvalarda yapılması gereken işler de vardı. Leyleklerin yumurtalarını bırakmak için yuvalara gelmelerini sağlamak gerekiyordu. Yumurtasını daha rahat bırakması için tadilat yaptık. Yuvalara file serdik. Kuşlara yardım ettik. Leylekler bizim için çok önemli" diye konuştu.

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