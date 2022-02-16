16 Şubat 2022 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından bir çok belediye harekete geçerek su faturalarındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu.

İstanbul'da ise bu durumun aksine suya zam için İBB meclisi acil toplanıyor.

BURSA BELEDİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vergi indirimi uygulamasına yönelik kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Aktaş, "Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

ALTINOVA BELEDİYESİ

Yalova'nın Altınova Belediyesi, 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 1'e indirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu karar doğrultusunda Altınova Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

14 Şubat'tan geçerli olmak üzere mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.

SİVAS BELEDİYESİ

Sivas Belediyesi enflasyonla mücadeleye destek verme adına harekete geçti.

Yapılan açıklamada; içme suyu kullanım bedelinde ve belediye iştiraki olan Özbelsan şirketince üretilen unlu mamullerde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e çekildiği duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerimizde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'eindirdik" denildi

KİLİS BELEDİYESİ

Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NEVŞEHİR BELEDİYESİ

Elbeyli ilçe belediyesi de su tüketim bedelindeki KVD oranını yüzde 1'e düşürdüğünü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte uygulanmaya başlanan KDV indiriminin ardından Nevşehir Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla Nevşehir Belediyesi'nde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Savran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Savran açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında bizde gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

DÜZCE BELEDİYESİ

Düzce Belediyesi de su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla su fiyatlarında KDV oranının yüzde 1 olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Düzcelilerin her zaman yanında olduklarını ve gereken adımların da vatandaşların menfaati üzerine atıldığını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından biz de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptık. Mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine, 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeni fiyat uygulanmaya başladı. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Hemşehrilerimizin kaliteli olan suyumuzu çok daha düşük maliyetle tüketebilmesi için kadim şehrimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."